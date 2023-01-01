Кабель TetherPro Micro-HDMI-HDMI с Ethernet от Tether Tools обеспечивает технологию 4K, пропускную способность 18 Гбит / с и скорость до 60 кадров в секунду. Кабель Tether Pro Micro-HDMI-HDMI изготовлен в соответствии со спецификацией HDMI 2.0 и поддерживает каждый из них. Кабель предназначен для подключения цифровых устройств, аудиокомпонентов и видеокамер к другим компонентам, таким как телевизоры, мониторы и AV-ресиверы.