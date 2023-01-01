Кабель Tether Tools TetherPro HDMI Micro to HDMI 2.0, 0.3m, черный
Код товара : УТ-00066275
Артикул : H2D1-BLK
3 290 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Кабель TetherPro Micro-HDMI-HDMI с Ethernet от Tether Tools обеспечивает технологию 4K, пропускную способность 18 Гбит / с и скорость до 60 кадров в секунду. Кабель Tether Pro Micro-HDMI-HDMI изготовлен в соответствии со спецификацией HDMI 2.0 и поддерживает каждый из них. Кабель предназначен для подключения цифровых устройств, аудиокомпонентов и видеокамер к другим компонентам, таким как телевизоры, мониторы и AV-ресиверы.