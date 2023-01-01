Кабель Tether Tools TetherBoost Pro, USB-C, 9.4m, оранжевый
Код товара : УТ-00066274
Артикул : CUC31-ORG
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Лучший друг креативщиков, наша кабельная система USB-C TetherBoost Pro длиной 9.4 м – это универсальный инструмент, который обеспечивает фотографам необходимую дистанцию, а также высокоскоростное и надежное соединение с компьютером для tethered съемки.
Система TetherBoost Pro включает в себя 2 кабеля: кабель TetherPro USB-C / USB-C длиной 4.6 м, а также наш уникальный удлинительный кабель со встроенным усилителем сигнала TetherBoost Pro USB-C Core Controller, который обеспечивает высокую скорость и надежность соединения. Система также включает в себя удлинительный замок TetherGuard для защиты ваших кабелей от повреждений во время работы, а также набор из 10 кабельных стяжек ProTab и большой кейс для организации кабелей.
- Кабель TetherPro USB-C to USB-C USB 3.2 Gen 1, передача 5 Гбит/с, длина 4.6 м
- Удлинительный кабель TetherBoost Pro USB 3.2 Gen 1, передача 10 Гбит/с, длина 4.6 м
- Замок TetherGuard защищает соединение от влаги и физических повреждений