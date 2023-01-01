Описание

Лучший друг креативщиков, наша кабельная система USB-C TetherBoost Pro длиной 9.4 м – это универсальный инструмент, который обеспечивает фотографам необходимую дистанцию, а также высокоскоростное и надежное соединение с компьютером для tethered съемки.

Система TetherBoost Pro включает в себя 2 кабеля: кабель TetherPro USB-C / USB-C длиной 4.6 м, а также наш уникальный удлинительный кабель со встроенным усилителем сигнала TetherBoost Pro USB-C Core Controller, который обеспечивает высокую скорость и надежность соединения. Система также включает в себя удлинительный замок TetherGuard для защиты ваших кабелей от повреждений во время работы, а также набор из 10 кабельных стяжек ProTab и большой кейс для организации кабелей.