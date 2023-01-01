Ускоритель промывки Tetenal Lavaquick 1 л (уцененный)
Код товара : УТ-00045110
Артикул : 101070 (у)
Причина уценки:
Причина уценки: истек срок годности.
1 590 ₽
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Описание
Ускоритель промывки Tetenal Lavaquick позволяет вдвое сократить время промывки пленки или бумаги после проявки и фиксирования. Наиболее актуален для промывки бумаги на баритовой основе, требующих длительной промывки. Кроме того, использование Lavaquick исключает появление пятен или разводов при тонировании бумаги.
Разводится водой в соотношении 1:19, 1 литр концентрата – это 20 литров рабочего раствора, чего достаточно для обработки 60 квадратных метров фотоматериалов. Это, примерно, около 1000 фотопленок 135 формата и около 1300 листов фотобумаги формата 18х24. Для получения рабочего раствора в размере 1 литра достаточно 50 мл концентрата развести на 950 мл дистиллированной воды.
Рабочий раствор заливают в бачок или ванну после слива фиксажа, на 2 минуты. После этого рабочий раствор сливается обратно в емкость для хранения, а пленку или бумагу можно помещать в промывку на время, вдвое меньшее, чем обычно.