Сумка для стоек Tenba Triangular Tripak TTP46, жесткая, 117 см
Код товара : УТ-00043629
Артикул : 634-507
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
2.7 кг
Вес (брутто), г
2.700
Материал
1680D баллистический нейлон, молнии YKK №10
Описание
Сумки для стоек и штативов Tenba Tripak были испытаны фотографами, кинематографистами рентал-студиями в течение 40 лет.
Идеальное решение для транспортировки штативов большого размера, стоек, зонтов и т.п. Коллекция Tenba Tripak - фаворит в защите студийного оборудования.
Водоотталкивающий, стойкий к истиранию и разрыву 1680D баллистический нейлон, прочные ремни, усиленные швы, дополнительная прошивка в точках напряжения и большие застежки-молнии YKK® № 10.
Прочный внутренний каркас. Полиэтиленовые стенки с воздушным каналом, с поперечными ячейками, амортизирующей пеной и подкладкой из нейлоновой ткани. Жесткая, долговечная и легкая модель.
Плоская тканевая панель разделяет сумку на две зоны, тем самым предохраняя оборудование от трения друг о друга во время транспортировки. Предусмотрены внутренние ремни для фиксации оборудования.
Наружный карман на молнии. Информационное окно.
Молния расположена не посередине крышки, а сбоку для полного доступа к содержимому.