Вставка-органайзер Tenba Tools Tool Box 6
Код товара : УТ-00056606
Артикул : 636-648
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Вес
230 г
Вес (брутто), г
0.030
Вместимость
аксессуары
Материал
водоотталкивающий полиэстер 300D, молнии YKK
Размеры внутренние
18 х 15 х 7 см
Описание
Вставки-органайзеры Tool Box является одним их самых универсальных решений для хранения и транспортировки. Это идеальное сочетание защиты, удобства размещения и транспортировки для всего: от небольших камер (таких как фотоаппараты Fujifilm X), вспышек и микрофонов до аккумуляторных батарей, кабелей и тому подобных аксессуаров. Сумка выполнена из водоотталкивающего полиэстера 300D с мягким уплотнителем из EVA пены. Крышка сделана прозрачной, из термополиуретана, чтобы вы могли понять, что находится внутри, еще не открывая сумку. Съемные разделители позволят точно организовать внутреннее пространство под ваши нужды.