Вставки-органайзеры Tool Box является одним их самых универсальных решений для хранения и транспортировки. Это идеальное сочетание защиты, удобства размещения и транспортировки для всего: от небольших камер (таких как фотоаппараты Fujifilm X), вспышек и микрофонов до аккумуляторных батарей, кабелей и тому подобных аксессуаров. Сумка выполнена из водоотталкивающего полиэстера 300D с мягким уплотнителем из EVA пены. Крышка сделана прозрачной, из термополиуретана, чтобы вы могли понять, что находится внутри, еще не открывая сумку. Съемные разделители позволят точно организовать внутреннее пространство под ваши нужды.