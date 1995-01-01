Описание

Tenba Tools - коллекция универсальных инструментов для организации и дополнительной защиты оборудования, включающая в себя чехлы для объективов, карт памяти и аккумуляторов, органайзеры, вставки, чехлы-обертки и многое другое. Каждый инструмент предназначен для удовлетворения важнейших требований профессиональных фотографов и операторов.

Чтобы обеспечить объективу дополнительную защиту снаружи или внутри сумки и рюкзака, компания Tenba разработала два вида чехлов – мягкий чехол из неопрена Soft Lens Pouch, который предполагается использовать внутри обычных сумок и рюкзаков, и жесткий чехол Lens Capsule, который можно носить на поясном ремне или ремне через плечо. Чехлы представлены в пяти размерах: от небольших фиксфокальных объективов до профессиональных телевиков.

Мягкий чехол из неопрена Soft Lens Pouch предохранит объектив от царапин, потертостей и случайных ударов при ношении. Дно чехла имеет дополнительное уплотнение, чтобы обеспечить дополнительную защиту наиболее хрупким частям объектива – передней линзе. Закрывается и открывается чехол довольно быстро, с помощью прочного шнура-затяжки. Легкий неопрен не добавит лишнего веса и объема вашему багажу. Чехол Soft Lens Pouch 13х9 см подходит для объективов среднего размера, таких как 50/1.4 или 16-35/2.8.

Корпус чехла изготовлен из неопрена, верхняя затягивающаяся часть – из нейлона Rip-Stop 210D с покрытием DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли просто скатываются с ее поверхности.