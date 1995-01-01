Tenba Tools - это коллекция универсальных инструментов для организации и дополнительной защиты оборудования, начиная от карт памяти и аккумуляторов, заканчивая камерами и объективами.

Коллекция включает в себя чехлы для карт памяти и аккумуляторов, органайзеры, вставки, чехлы-обертки и многое другое.

Каждый инструмент предназначен для удовлетворения важнейших требований профессиональных фотографов и операторов.

Чехол Tenba Tools Reload Battery 2 предназначен для 2 аккумуляторов для фотокамеры. Карманы изготовлены из эластичного неопрена.

Для того, чтобы аккумуляторы всегда были под рукой, предусмотрена петля на липучке, с помощью которой, чехол можно закрепить на поясном или плечевом ремне, рюкзаке или сумке или других совместимым с MOLLE петлям.

Предусмотрены два D-образных кольца. Чехол можно закрепить внутри куртки, чтобы аккумуляторы находились в тепле с холодное время года.

Изготовлен из водоотталкивающего рип-стоп нейлона.