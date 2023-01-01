Чехол для аккумуляторов Tenba Tools Reload Battery 2, черный
Код товара : УТ-00050297
Артикул : 636-640
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Вес
23 г
Вес (брутто), г
0.023
Вместимость
2 аккумулятора для цифрового фотоаппарата
Материал
рип-стоп нейлон, неопрен
Описание
Tenba Tools - это коллекция универсальных инструментов для организации и дополнительной защиты оборудования, начиная от карт памяти и аккумуляторов, заканчивая камерами и объективами.
Коллекция включает в себя чехлы для карт памяти и аккумуляторов, органайзеры, вставки, чехлы-обертки и многое другое.
Каждый инструмент предназначен для удовлетворения важнейших требований профессиональных фотографов и операторов.
Чехол Tenba Tools Reload Battery 2 предназначен для 2 аккумуляторов для фотокамеры. Карманы изготовлены из эластичного неопрена.
Для того, чтобы аккумуляторы всегда были под рукой, предусмотрена петля на липучке, с помощью которой, чехол можно закрепить на поясном или плечевом ремне, рюкзаке или сумке или других совместимым с MOLLE петлям.
Предусмотрены два D-образных кольца. Чехол можно закрепить внутри куртки, чтобы аккумуляторы находились в тепле с холодное время года.
Изготовлен из водоотталкивающего рип-стоп нейлона.