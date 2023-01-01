Чехол Tenba Tools Protective Wrap 20, для планшета / ноутбука, голубой
Код товара : УТ-00056611
Артикул : 636-343
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Вес
110 г
Вес (брутто), г
0.100
Вместимость
планшет любого размера или ноутбук до 15"
Материал
рип-стоп нейлон
Описание
Tenba Tools - это коллекция универсальных инструментов для организации и дополнительной защиты оборудования, начиная от карт памяти и аккумуляторов, заканчивая камерами и объективами.
Tenba Tools Protective Wrap 20 – чехол-обертка из водоотталкивающего нейлона Ripstop с силиконовым покрытием. Подходит для любых планшетов, а также для ноутбуков с диагональю экрана до 15". Уголки на липучке и мягкая трикотажная ткань, совместимая с липучкой, позволяют скатывать, складывать или оборачивать во множество конфигураций, надежно защищая вашу технику. С тыльной стороны предусмотрен прозрачный кармашек, в который можно положить бумажную карточку с описанием содержимого.
Чехол выпускается в нескольких цветах – это также поможет вам с одного взгляда понять, что где находится в вашем багаже, если вам нужно перевозить одновременно несколько единиц техники.