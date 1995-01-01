Компания Tenba разработала уникальную накладку для плечевого ремня. В накладке установлена подушка из пены с эффектом памяти, которая обеспечивает комфорт при ношении в течение всего дня, равномерно распределяя вес даже тяжелой сумки. Подушка состоит из четырех секций для еще более равномерного распределения нагрузки. Пена аккуратно проминается под весом, повторяя каждый изгиб и подстраиваясь под анатомические особенности плеча. Если вы поменяете положение накладки, пена быстро перестроится под новое положение. Как только нагрузка уходит, пена восстанавливает изначальную форму за несколько секунд. Силиконовое покрытие не позволяет накладке соскальзывать с плеча и надежно фиксирует сумку. Размер накладки 23х6 см.