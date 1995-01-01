Tenba Tools – это коллекция универсальных инструментов для организации и дополнительной защиты оборудования, начиная от карт памяти и аккумуляторов, заканчивая камерами и объективами. Коллекция включает в себя чехлы для карт памяти и аккумуляторов, органайзеры, вставки, чехлы-обертки и многое другое. Каждый инструмент предназначен для удовлетворения важнейших требований профессиональных фотографов и операторов.

Органайзер с прозрачными стенками и упругими петлями Tenba Tools Cable Pouch 4 предназначен для размещения кабелей, аккумуляторов, петличных микрофонов, небольших инструментов и других аксессуаров. Передняя стенка прозрачная, из армированного термопластичного полиуретана, чтобы не открывать чехол для проверки его содержимого. Предусмотрено полное открытие отделения для удобства организации пространства. Чехол выпускается в нескольких цветах, что позволяет рассортировать разное оборудование по чехлам разного цвета и с одного взгляда понимать, где что лежит.

Чехол изготовлен из прочного водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Полиуретановое покрытие придает материалу водонепроницаемые свойства, повышает его износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах. Для усиления этих свойств ткань покрывают полиуретаном с двух сторон, увеличивая срок службы изделий. Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли скатываются с ее поверхности, что позволяет выдерживать экстремальные погодные условия дождь, снег и град.

Закрывается органайзер на прочную японскую молнию YKK с двойным бегунком, который позволяет расстегивать и застегивать вставку в двух направлениях. Предусмотрена ручка для удобства переноски.