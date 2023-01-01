Описание

Рюкзак-слинг для фототехники Solstice Sling Bag 10 предназначен для беззеркальной или зеркальной фотокамеры с 2-3 объективами до 70–200 мм и планшета 10 дюймов.

Удобство и безопасность важны для фотографов, будь то осмотр достопримечательностей в городе или пешеходная тропа в горах. Легкие рюкзаки-слинги Solstice разработаны с учетом этих критериев. Боковой доступ к оборудованию обеспечивает защиту от кражи. Чтобы достать оборудование, не нужно снимать рюкзак со спины и класть его на грязный грунт, достаточно повернуть рюкзак и достать все что вам необходимо. Боковой доступ не только обеспечивает защиту от кражи, но и служит удобным местом для смены объективов или выбора оборудования, которое будет использоваться.

Компактный, легкий и удобный однолямочный рюкзак-слинг заслуженно завоевал признание среди фотографов-энтузиастов, путешествующих с минимальным набором оборудования.

Предусмотрен боковой доступ к оборудованию. Достаточно развернуть рюкзак через плечо и достать все что вам необходимо.

На передней части расположено отделение на молнии для планшета и аксессуаров.

С помощью защитных съемных делителей все внутреннее пространство рюкзака можно настроить точно под ваши предпочтения. Полностью заполнить оборудованием или оставить небольшую часть под личные вещи или использовать рюкзак только для личных вещей.

Наружный боковой карман с компрессионными ремнями предусмотрен для размещения компактного штатива или бутылки с водой.

Эргономичный плечевой ремень с дополнительной фиксацией на груди облегчают ношение рюкзака даже на длительные расстояния. Воздухопроницаемая трехмерная воздушная сетка на спинке рюкзака помогает улучшить комфорт при походе в жаркие и душные дни.

Рюкзак изготовлен из лучших материалов и фурнитуры. Водоотталкивающий 210D shadow rip-stop с армированной нитью и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные погодные условия дождь, снег и град. Нейлон 420D обеспечивает прочность и комфорт при ношении. Надежные молнии с защитой от осадков и клипсы YKK®, усиленные швы. Долговечность и атмосферостойкость.

Комплектуется дождевым чехлом.

Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний.

Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.