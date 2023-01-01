Описание

Рюкзак для фототехники Solstice Backpack 20 предназначен для 1-2 беззеркальной или зеркальной фотокамеры с 4-6 объективами до 70–200 мм и планшет 10 дюймов.

Удобство и безопасность важны для фотографов, будь то осмотр достопримечательностей в городе или пешеходная тропа в горах. Легкие рюкзаки Solstice разработаны с учетом этих критериев. Доступ к оборудованию со стороны спины обеспечивает защиту от кражи. Чтобы достать оборудование, не нужно снимать рюкзак со спины и класть его на грязный грунт, достаточно повернуть рюкзак вперед и достать все что вам необходимо. Поясной ремень надежно удерживает рюкзак пока вы достаете оборудование. Обратное открытие не только обеспечивает защиту от кражи, но и служит удобным местом для смены объективов или выбора оборудования, которое будет использоваться.

С помощью защитных съемных делителей все внутреннее пространство рюкзака можно настроить точно под ваши предпочтения. Полностью заполнить оборудованием или оставить небольшую часть под личные вещи или использовать рюкзак только для личных вещей.

Для быстрого доступа к личным вещам и аксессуарам, в верхней части рюкзака расположено отделение на молнии.

Переднее отделение на молнии с внутренними карманами для аккуратного размещения различных аксессуаров и съемным чехлом для планшета.

Два наружных боковых кармана предусмотрены для размещения штатива и бутылки с водой. Компрессионные ремни позволяют носить куртку или другие аксессуары с внешней стороны рюкзака.

Эргономичные плечевые ремни и широкий мягкий поясной ремень облегчают ношение даже самого тяжелого комплекта оборудования. Воздухопроницаемая трехмерная воздушная сетка на спинке рюкзака помогает улучшить комфорт при походе в жаркие и душные дни. Регулируемый по высоте эластичный нагрудный ремень.

Рюкзак изготовлен из лучших материалов и фурнитуры. Водоотталкивающий 210D shadow rip-stop с армированной нитью и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные погодные условия дождь, снег и град. Нейлон 420D обеспечивает прочность и комфорт при ношении. Надежные молнии с защитой от осадков и клипсы YKK®, усиленные швы. Долговечность и атмосферостойкость.

Комплектуется дождевым чехлом.

Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний.

Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.