Описание

Сумка Skyline Messenger 13 предназначена для беззеркальной или зеркальной фотокамеры, 3-5 объективов до 70-200 мм, ноутбука 13 дюймов и аксессуаров.

Девиз коллекции Skyline – «Путешествуй налегке». Минималистичный дизайн коллекции не экономит на защите вашего оборудования, но избавляет от лишнего веса. Легкие наплечные сумки Skyline соблюдают философию «будь проще», обеспечивая при этом сохранность оборудования, когда вы гуляете по городу или путешествуете.

Удобство – еще одна ключевая особенность коллекции Skyline.

Носите сумку в руке, через плечо или на плече.

Разработчики учли ошибки других производителей и расположили ручку так, чтобы при носке в руке, сумка не опрокидывалась, а располагалась вертикально.

В ручке расположена вставка из прочного полимера с покрытием из легкого и пластичного EVA, который обеспечивает комфортную носку даже при полной загрузке сумки тяжелым оборудованием.

Регулируемый по длине плечевой ремень с противоскользящей накладкой позволяет носить сумку на плече или через плечо в зависимости от ваших предпочтений.

Чтобы сумка не съезжала с плеча во время носки, ремень вшит под небольшим углом.

Предусмотрен быстрый верхний доступ к содержимому сумки. Молния быстрого доступа закрыта небольшим клапаном, который предохраняет содержимое сумки от попадания дождя и не привлекает лишнего внимания.

По бокам верхнего клапана расположены «лепестки», которые обеспечивают дополнительную защиту от кражи и попадания влаги.

Внутри сумки расположены съемные делители, которые позволяют индивидуально настроить пространство сумки. У задней стенки расположен карман для ноутбука.

Оригинальная «тихая» липучка Whisper Hook. Уникальная конструкция липучки позволила добиться практически бесшумного открывания основного отделения сумки. Как это работает? Перед открытием достаточно потянуть клапан основного отделения вниз и бесшумное открытие гарантировано.

Под верхним клапаном расположен большой карман на молнии с двумя дополнительными карманами для аккуратного размещения бумажника, блокнота, телефона, записной книжки и т.п. Два наружных боковых кармана предусмотрены для бутылки с водой, зонта и т.п.

На задней части расположен ремень для установки на чемодан на колесах или тележку.

Компания Tenba славится использованием только лучших материалов, и коллекция Skyline не является исключением. Все учтено, от материалов до фурнитуры.

Прочный и влагостойкий полиэстер и нейлон с пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные погодные условия дождь, снег и град. Первоклассные молний YKK, усиленные швы.

Если вы ищете суперлегкую, но одновременно качественную сумку для вашего оборудования, коллекция Skyline полностью отвечает вашим требованиям.