Прочный чемодан на колесах Tenba Roadie v2 Spinner 22 для камеры, объективов, ноутбука и штатива. Удобно катить благодаря четырем поворотным колесам. Легко преодолеть любые препятствия (лестница, грунт) – закрепите плечевые ремни и носите как рюкзака.

Ремни приобретаются дополнительно (артикул 638-740). Используйте чемодан для обычных поездок – удалите защитный блок для оборудования, заменив его на тканевый чехол. Комплект чехлов приобретается дополнительно (артикул 638-742).

Гарантия производителя 5 лет.

Размещение:

2-3 беззеркальные, зеркальные или кинокамеры (с ручкой)

8-10 объективов (до 400 мм 2,8 или 180-600 мм)

Ноутбук 16 дюймов (до 40 см)

Штатив

КОМФОРТ В ДОРОГЕ

Четыре поворотных колеса позволяют катить чемодан рядом с собой, не наклоняя его.

Чемодан свободно маневрирует в узких проходах, между сиденьями и в очередях, не цепляется за углы и не нагружает руки.

Запатентованные колеса Tenba WideTrak с технологией CloudDrive обеспечивают непревзойденную устойчивость и плавность.

Подшипники из углеродистой стали гарантируют долгую эксплуатацию и бесшумное передвижение по любым поверхностям.

Кожухи колес защищают углы чемодана от ударов.

Колеса съемные, в случае необходимости их можно заменить самостоятельно.

Сумку или небольшой рюкзак можно закрепить на чемодане, используя специальную лямку.

РЮКЗАК НА КОЛЕСАХ

Для переноски чемодана по лестнице, неровной дороге или грунту, где нет возможности катить чемодан, предусмотрена возможность крепления плечевых ремней.

Для равномерного распределения нагрузки плечевые ремни снабжены амортизирующими вставками с воздухопроницаемой сеткой Air Mesh.

Регулируемый по высоте нагрудный ремень дополнительно фиксирует рюкзак во время активного движения.

Комплект плечевых ремней приобретается дополнительно (артикул 638-740).

ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ

Под элегантным внешним видом скрыта надежная внутренняя защитная оболочка с жестким каркасом.

Полиэтиленовые стенки с воздушными каналами и поперечными ячейками, амортизирующей пеной и подкладкой из нейлоновой ткани обеспечивают отличную защиту оборудования со всех сторон.

Съемные делители позволяют настроить внутреннее пространство точно под размеры камеры и объективов.

ОРГАНАЙЗЕРЫ

На передней панели расположен большой карман-органайзер на молнии.

Внутри 4 небольших кармана и прозрачное окно для визитки.

В центральном кармане находится отделение с фиксирующей липучкой для ноутбука 16 дюймов.

Наружная часть органайзера снабжена защитой из плотной амортизирующей пены EVA.

На внутренней стороне откидной крышки основного отделения расположены 4 полупрозрачных кармана на молнии для различных аксессуаров.

Предусмотрены ремни для фиксации крышки в вертикальном положении.

В чемодане расположен скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера. Вы всегда будете знать где находится ваше оборудование (камера и объективы).

В прочном высоком боковом кармане можно расположить штатив, стабилизатор, монопод или большую бутылку с водой.

На кармане расположены стропы Molle для крепления обвеса.

РУЧКИ

На корпусе чемодана расположены три ручки для удобства переноски и подъема на транспортную ленту или в багажник автомобиля.

Верхняя ручка и боковые ручки снабжены кожаной накладкой, которая обеспечивает комфорт в любых погодных условиях.

Телескопическая ручка фиксируется в трех положениях выбранной высоты и снабжена удобной накладкой из софт-тач пластика.

ЗАЩИТА ОТ КРАЖИ

Встроенный кодовый замок TSA, защищает молнию основного отсека.

Для крепления чемодана к неподвижному объекту, такому как столб, в комплект входит стальной плетеный трос с навесным кодовым замком TSA.

Для хранения троса и замка предусмотрен небольшой наружный карман на молнии.

Дополнительный замок на тросе можно установить на молнию внешнего органайзера.

ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ И СОЛНЦА

Двухсторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™. Серебристая часть для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает ваш чемодан неприметным и убережет от любопытных взглядов.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

Водоотталкивающий баллистический нейлон 1680D - сверхпрочная синтетическая ткань с армированным волокнами, максимально устойчива на разрыв.

Водоотталкивающая пропитка DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности. Это позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.).

Углы усилены высокопрочным материалом Hypalon от DuPont.

Низкопрофильные износостойкие японские молнии YKK Woven-in-Tough

Усиленные швы и дополнительная прошивка в точках напряжения.

Гарантия производителя 5 лет.

Технические характеристики:

Внешний размер, см – 57,2 х 35,6 x 24,1

Для оборудования, см – 44,5 х 33 x 16

Для ноутбука, см – 44,5 х 30,5 x 1,9

Вес, кг – 5,2

Материалы и фурнитура: