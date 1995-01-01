Прочный чемодан на сверхмощных колесах Tenba Roadie v2 Roller 24. Большой объем позволяет перевозить все необходимое оборудование в одном чемодане - камеры, телеобъективы, свет, ноутбук. Гарантия производителя 5 лет.

Размещение:

2-3 беззеркальные, зеркальные или кинокамеры (с ручкой)

8-10 объективов (до 600 мм 4,0)

Портативный свет

Ноутбук 17 дюймов (до 43 см)

Штатив

КОМФОРТ В ДОРОГЕ

Сверхмощные съемные амортизирующие колеса с подшипниками из высокоуглеродистой стали, обеспечивают надежность даже при полной загрузке тяжелым оборудованием.

Увеличенный диаметр колес позволяет легко преодолевать бордюры, камни и другие небольшие препятствия, а также комфортно перемещаться по длинным залам аэропортов и городским улицам.

Высокие колесные арки защищают углы чемодана от ударов об эскалаторы и бордюры.

Дополнительные опоры обеспечивают максимальную устойчивость чемодана в вертикальном положении.

Сумку или небольшой рюкзак можно закрепить на чемодане, используя специальную лямку.

ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ

Под элегантным внешним видом скрыта надежная внутренняя защитная оболочка с жестким каркасом.

Полиэтиленовые стенки с воздушными каналами и поперечными ячейками, амортизирующей пеной и подкладкой из нейлоновой ткани обеспечивают отличную защиту оборудования со всех сторон.

Съемные делители позволяют настроить внутреннее пространство точно под размеры камеры и объективов.

ОРГАНАЙЗЕРЫ

На передней панели расположен большой карман-органайзер на молнии.

Внутри 4 небольших кармана и прозрачное окно для визитки.

В центральном кармане находится отделение с фиксирующей липучкой для ноутбука 17 дюймов.

Наружная часть органайзера снабжена защитой из плотной амортизирующей пены EVA.

На внутренней стороне откидной крышки основного отделения расположены 4 полупрозрачных кармана на молнии для различных аксессуаров.

Предусмотрены ремни для фиксации крышки в вертикальном положении.

В чемодане расположен скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера. Вы всегда будете знать где находится ваше оборудование (камера и объективы).

В прочном высоком боковом кармане можно расположить штатив, стабилизатор, монопод или большую бутылку с водой.

На кармане расположены стропы Molle для крепления обвеса.

РУЧКИ

На корпусе чемодана расположены три ручки для удобства переноски и подъема на транспортную ленту или в багажник автомобиля.

Верхняя ручка и боковые ручки снабжены кожаной накладкой, которая обеспечивает комфорт в любых погодных условиях.

Телескопическая ручка фиксируется в трех положениях выбранной высоты и снабжена удобной накладкой из софт-тач пластика.

ЗАЩИТА ОТ КРАЖИ

Встроенный кодовый замок TSA, защищает молнию основного отсека.

Для крепления чемодана к неподвижному объекту, такому как столб, в комплект входит стальной плетеный трос с навесным кодовым замком TSA.

Для хранения троса и замка предусмотрен небольшой наружный карман на молнии.

Дополнительный замок на тросе можно установить на молнию внешнего органайзера.

ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ И СОЛНЦА

Двухсторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™. Серебристая часть для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает ваш чемодан неприметным и убережет от любопытных взглядов.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

Водоотталкивающий баллистический нейлон 1680D - сверхпрочная синтетическая ткань с армированным волокнами, максимально устойчива на разрыв.

Водоотталкивающая пропитка DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности. Это позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.).

Углы усилены высокопрочным материалом Hypalon от DuPont.

Низкопрофильные износостойкие японские молнии YKK Woven-in-Tough

Усиленные швы и дополнительная прошивка в точках напряжения.

Гарантия производителя 5 лет.

Технические характеристики:

Внешний размер, см – 61 х 38 x 29,2

Для оборудования, см – 52 х 34,3 x 20,3

Для ноутбука, см – 53,3 х 30,5 x 1,9

Вес, кг – 5,8

Материалы и фурнитура: