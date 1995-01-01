Чемодан на колесах Tenba Roadie v2 Roller 24
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Описание
Прочный чемодан на сверхмощных колесах Tenba Roadie v2 Roller 24. Большой объем позволяет перевозить все необходимое оборудование в одном чемодане - камеры, телеобъективы, свет, ноутбук. Гарантия производителя 5 лет.
Размещение:
- 2-3 беззеркальные, зеркальные или кинокамеры (с ручкой)
- 8-10 объективов (до 600 мм 4,0)
- Портативный свет
- Ноутбук 17 дюймов (до 43 см)
- Штатив
КОМФОРТ В ДОРОГЕ
Сверхмощные съемные амортизирующие колеса с подшипниками из высокоуглеродистой стали, обеспечивают надежность даже при полной загрузке тяжелым оборудованием.
Увеличенный диаметр колес позволяет легко преодолевать бордюры, камни и другие небольшие препятствия, а также комфортно перемещаться по длинным залам аэропортов и городским улицам.
Высокие колесные арки защищают углы чемодана от ударов об эскалаторы и бордюры.
Дополнительные опоры обеспечивают максимальную устойчивость чемодана в вертикальном положении.
Сумку или небольшой рюкзак можно закрепить на чемодане, используя специальную лямку.
ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ
Под элегантным внешним видом скрыта надежная внутренняя защитная оболочка с жестким каркасом.
Полиэтиленовые стенки с воздушными каналами и поперечными ячейками, амортизирующей пеной и подкладкой из нейлоновой ткани обеспечивают отличную защиту оборудования со всех сторон.
Съемные делители позволяют настроить внутреннее пространство точно под размеры камеры и объективов.
ОРГАНАЙЗЕРЫ
- На передней панели расположен большой карман-органайзер на молнии.
- Внутри 4 небольших кармана и прозрачное окно для визитки.
- В центральном кармане находится отделение с фиксирующей липучкой для ноутбука 17 дюймов.
- Наружная часть органайзера снабжена защитой из плотной амортизирующей пены EVA.
- На внутренней стороне откидной крышки основного отделения расположены 4 полупрозрачных кармана на молнии для различных аксессуаров.
- Предусмотрены ремни для фиксации крышки в вертикальном положении.
- В чемодане расположен скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера. Вы всегда будете знать где находится ваше оборудование (камера и объективы).
- В прочном высоком боковом кармане можно расположить штатив, стабилизатор, монопод или большую бутылку с водой.
- На кармане расположены стропы Molle для крепления обвеса.
РУЧКИ
На корпусе чемодана расположены три ручки для удобства переноски и подъема на транспортную ленту или в багажник автомобиля.
Верхняя ручка и боковые ручки снабжены кожаной накладкой, которая обеспечивает комфорт в любых погодных условиях.
Телескопическая ручка фиксируется в трех положениях выбранной высоты и снабжена удобной накладкой из софт-тач пластика.
ЗАЩИТА ОТ КРАЖИ
Встроенный кодовый замок TSA, защищает молнию основного отсека.
Для крепления чемодана к неподвижному объекту, такому как столб, в комплект входит стальной плетеный трос с навесным кодовым замком TSA.
Для хранения троса и замка предусмотрен небольшой наружный карман на молнии.
Дополнительный замок на тросе можно установить на молнию внешнего органайзера.
ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ И СОЛНЦА
Двухсторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™. Серебристая часть для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает ваш чемодан неприметным и убережет от любопытных взглядов.
ПРЕМИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА
Водоотталкивающий баллистический нейлон 1680D - сверхпрочная синтетическая ткань с армированным волокнами, максимально устойчива на разрыв.
Водоотталкивающая пропитка DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности. Это позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.).
Углы усилены высокопрочным материалом Hypalon от DuPont.
Низкопрофильные износостойкие японские молнии YKK Woven-in-Tough
Усиленные швы и дополнительная прошивка в точках напряжения.
Гарантия производителя 5 лет.
Технические характеристики:
- Внешний размер, см – 61 х 38 x 29,2
- Для оборудования, см – 52 х 34,3 x 20,3
- Для ноутбука, см – 53,3 х 30,5 x 1,9
- Вес, кг – 5,8
Материалы и фурнитура:
- Внешняя ткань - 1680D баллистический нейлон с пропиткой DWR
- Внутренняя ткань - трикотаж высокой плотности 280 г/м
- Молнии YKK Woven-in-Tough
- Замок TSA
- Hypalon от DuPont