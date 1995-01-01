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Комплект чехлов Tenba Roadie v2 Luggage Liner Kit для чемодана Tenba Roadie 22

  • Roadie v2 Luggage Liner Kit для чемодана Tenba Roadie 22
  • Roadie v2 Luggage Liner Kit для чемодана Tenba Roadie 22
  • Roadie v2 Luggage Liner Kit для чемодана Tenba Roadie 22
  • Roadie v2 Luggage Liner Kit для чемодана Tenba Roadie 22
  • Roadie v2 Luggage Liner Kit для чемодана Tenba Roadie 22
  • Roadie v2 Luggage Liner Kit для чемодана Tenba Roadie 22
  • Roadie v2 Luggage Liner Kit для чемодана Tenba Roadie 22
  • Roadie v2 Luggage Liner Kit для чемодана Tenba Roadie 22
  • Roadie v2 Luggage Liner Kit для чемодана Tenba Roadie 22
  • Roadie v2 Luggage Liner Kit для чемодана Tenba Roadie 22
  • Roadie v2 Luggage Liner Kit для чемодана Tenba Roadie 22
Код товара:УТ-00097003
Артикул:638-742

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Комплект чехлов для чемодана Tenba Roadie v2 Spinner 22 (артикул 638-727) за пару минут превратит ваш фоточемодан в комфортный дорожный.

Состав комплекта:

  • Защитный чехол на молнии для фотомодуля
  • Вкладыш-чехол на молнии для ложемента чемодана
  • Сетчатый чехол на молнии для хранения комплекта

Расстегните молнию и достаньте из чемодана защитный фотомодуль.
Фотомодуль вынимается целиком, вся компоновка камеры и аксессуаров сохраняется — ничего не нужно перекладывать или настраивать заново.
Поместите фотомодуль с оборудованием в чехол для хранения.
Установите вкладыш-чехол вместо фотомодуля и чемодан готов к поездке.
Один чемодан, два варианта использования - для работы с фототехникой и для обычных путешествий.
Для хранения чехлов предусмотрен сетчатый чехол на молнии.