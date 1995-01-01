Комплект чехлов для чемодана Tenba Roadie v2 Spinner 22 (артикул 638-727) за пару минут превратит ваш фоточемодан в комфортный дорожный.

Состав комплекта:

Защитный чехол на молнии для фотомодуля

Вкладыш-чехол на молнии для ложемента чемодана

Сетчатый чехол на молнии для хранения комплекта

Расстегните молнию и достаньте из чемодана защитный фотомодуль.

Фотомодуль вынимается целиком, вся компоновка камеры и аксессуаров сохраняется — ничего не нужно перекладывать или настраивать заново.

Поместите фотомодуль с оборудованием в чехол для хранения.

Установите вкладыш-чехол вместо фотомодуля и чемодан готов к поездке.

Один чемодан, два варианта использования - для работы с фототехникой и для обычных путешествий.

Для хранения чехлов предусмотрен сетчатый чехол на молнии.