Комплект чехлов Tenba Roadie v2 Luggage Liner Kit для чемодана Tenba Roadie 22
Код товара:УТ-00097003
Артикул:638-742
Товар не найден
Описание
Комплект чехлов для чемодана Tenba Roadie v2 Spinner 22 (артикул 638-727) за пару минут превратит ваш фоточемодан в комфортный дорожный.
Состав комплекта:
- Защитный чехол на молнии для фотомодуля
- Вкладыш-чехол на молнии для ложемента чемодана
- Сетчатый чехол на молнии для хранения комплекта
Расстегните молнию и достаньте из чемодана защитный фотомодуль.
Фотомодуль вынимается целиком, вся компоновка камеры и аксессуаров сохраняется — ничего не нужно перекладывать или настраивать заново.
Поместите фотомодуль с оборудованием в чехол для хранения.
Установите вкладыш-чехол вместо фотомодуля и чемодан готов к поездке.
Один чемодан, два варианта использования - для работы с фототехникой и для обычных путешествий.
Для хранения чехлов предусмотрен сетчатый чехол на молнии.