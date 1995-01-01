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Ремни наплечные Tenba Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2

  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
  • Roadie v2 Backpack Straps для чемоданов Tenba Roadie v2
Код товара:УТ-00097004
Артикул:638-740

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Комплект плечевых ремней для чемоданов Tenba Roadie v2 объемом 21 и 22 литра. Для переноски чемодана по лестнице, неровной дороге или грунту, где нет возможности катить чемодан, предусмотрена возможность крепления плечевых ремней. Установка ремней займет буквально пару минут.

Для равномерного распределения нагрузки плечевые ремни снабжены амортизирующими вставками с воздухопроницаемой сеткой Air Mesh. Стабилизирующие стропы позволяют добиться плотного прилегания чемодана к спине. Регулируемый по высоте нагрудный ремень дополнительно фиксирует чемодан во время активного движения. Плечевые ремни выдерживают нагрузку 40 кг.

Гарантия производителя 5 лет