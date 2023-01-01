Описание

В течение двух лет компания Tenba разрабатывала и тестировала чемоданы и рюкзаки на надежность, функциональность и безопасность содержимого. Результат двухлетнего труда – коллекция Tenba Roadie. В нее входят элегантные и прочные чемоданы и рюкзаки для бескомпромиссных фотографов и кинооператоров, путешествующих с большим количеством оборудования. Всего представлено 7 моделей, вы сможете выбрать именно ту, которая вам необходима.

Рюкзак Roadie Backpack 20 подходит для размещения 2 беззеркальных или зеркальных камер (в том числе с батарейной ручкой), 6-8 объективов (вплоть до 400/2.8 или 600/4) или компактных кинокамер Canon EOS Cinema, RED, Sony FX с 3–5 объективами и аксессуарами, а также для комбинаций камера + квадрокоптер. Отдельный карман предусмотрен для ноутбука до 17", а снаружи можно закрепить штатив. Рюкзак выполнен из очень плотного и прочного «баллистического» нейлона 1680D.

Roadie Backpack 20 и 22 очень похожи: по размерам они отличаются всего на 5 см в высоту. Если вам нужен рюкзак, который подойдет под требования к «ручной клади» при авиаперелетах, советуем выбрать Roadie 20. Если это не принципиально, выбирайте Roadie 22: дополнительная высота позволит разместить внутри больше вещей.

Минималистичный стиль не привлекает нежелательного внимания: вся коллекции выглядит как обычный багаж и не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Под элегантным внешним видом скрыта надежная внутренняя защитная оболочка. Баллистический нейлон 1680D – это сверхпрочная синтетическая ткань, состоящая из множества переплетенных армированных волокон, максимально устойчивых на разрыв. Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли просто скатываются с ее поверхности. В дополнение к этому в комплекте идет отдельных чехол-дождевик. Усиленное дно рюкзака с дополнительным TPU (термополиуретановым) покрытием предохранит от намокания, если рюкзак будет располагаться на влажной поверхности.

Доступ к оборудованию предусмотрен со стороны спины, что обеспечивает надежную защиту от кражи. Большое разнообразие разделителей поможет вам точно настроить внутреннее пространство точно под размер оборудования. Предусмотрен комплект длинных разделителей для расположения длиннофокусных объективов. На внутренней стороне крышки расположены прочные ламинированные сетчатые карманы на молнии для хранения кабелей, фильтров, инструментов и других принадлежностей.

В верхней части рюкзака расположено небольшое отделение на молнии для предметов первой необходимости. Под его крышкой находятся 2 сетчатых кармана для карт памяти, аккумуляторов и тому подобных мелочей. Передний карман оснащен органайзером для личных вещей, таких как телефон, документы, ручки и так далее: 5 внутренних карманов (2 открытых, 2 на молнии и 1 для ручек). Штатив можно зафиксировать снаружи сбоку.

2 ручки (верхняя и боковая) облегчают погрузку рюкзака, в том числе на верхние полки, в отсеки под сиденьем, в автомобильные багажники и так далее. Боковая ручка снабжена кожаной накладкой, которая обеспечивает комфорт и не скользит в руках.

Эргономичные перфорированные плечевые лямки и воздухопроницаемая спинка обеспечивают вентиляцию спины и гарантируют комфортное ношение в любое время года. Регулируемый по высоте нагрудный ремень и широкий перфорированный поясной ремень позволяют надежно зафиксировать рюкзак на корпусе и равномерно распределить вес на плечи, талию и бедра. При необходимости поясной ремень можно снять.

Качественные японские молнии YKK – им доверяют лучшие производители во всем мире за их безупречные стандарты и контроль качества. В точках напряжения предусмотрены усиленные швы с дополнительными строчками.