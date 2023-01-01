Описание

Рюкзак Cooper DSLR Backpack предназначен для беззеркальной камеры с 3-5 объективами или зеркальной камеры с 2-3 объективами до 70-200 мм, планшета 10 дюймов и личных вещей.

Cooper – это коллекция элегантных сумок и рюкзаков для фотооборудования, в которых использованы лучшие материалы и фурнитура. Прочное, но мягкое хлопковое волокно, усиленное Cordura. Натуральная кожа. Молнии YKK. Специальная пропитка ткани и кожи позволяет использовать сумки и рюкзаки во влажном климате и при небольших осадках. Находясь на пике моды, все модели Cooper выглядят строгими и сдержанными, при этом обеспечивают высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к фотосумкам.

Верхняя зона рюкзака предназначена для личных вещей. Дополнительные внутренние карманы позволят аккуратно разместить небольшие аксессуары. Отделения для планшета. На передней части рюкзака расположен небольшой карман на молнии. В верхней части имеется карман на молнии для безопасного хранения кошелька и паспорта.

На открытых молниях установлены дождевые створки чтобы обеспечить защиту от проникновения влаги в углах молний. Молнии с защитой от осадков и дождя.

Специально разработанные ремни Pivot Fit автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки.

Эргономичные плечевые лямки и вентилируемая сетчатая 3D спинка рюкзака обеспечивает воздушный поток и гарантируют комфортное использование в любое время года. Предусмотрена удобная ручка для переноски.

Нижняя зона рюкзака предусмотрена для переноски фотооборудования. Вставка для фотокамеры снабжена съемными делителями, которые позволяют точно настроить пространство под оборудование. Вставку можно удалить и использовать все пространство рюкзака для личных вещей.

Комплектуется двусторонним чехлом от дождя и солнца.

Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний.

Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.