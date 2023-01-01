Сумка Tenba Cineluxe Shoulder Bag 24
Код товара : УТ-00043581
Артикул : 637-504
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Вес
3.3 кг (без разделителей), 4.4 кг (полный)
Вес (брутто), г
3.300
Вместимость
видеокамеры длиной до 51 см с несколькими сменными объективами и аксессуарами
Материал
баллистический нейлон 1680D с пропиткой DWR, анодированный алюминий, молнии YKK
Размеры внутренние
30 х 51-53 х 33 см
Описание
Сумка Tenba Cineluxe Shoulder Bag 24 предназначена для размещения профессиональных видеокамер и кинокамер ARRI, Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом и другим дополнительным оборудованием (монитор, микрофон, аккумулятор и т.п.) длиной до 51 см.
Коллекция Tenba Cineluxe была разработана в сотрудничестве с группой профессиональных кинематографистов для обеспечения уникального уровня скорости доступа к оборудованию, защиты и универсальности. Модели были разработаны специально для операторов, чтобы удовлетворить главные потребности, которые не учтены в моделях других производителей.
Благодаря полному открытию в стиле «докторского саквояжа» и достаточному внутреннему пространству, сумка позволяет операторам получить максимально быстрый доступ к своему оборудованию и хранить камеру полностью собранной и готовой к работе. Не нужно тратить время на сборку и настройку оборудования для каждой съемки.
Обычно полностью собранная камера занимает много внутреннего пространства и не оставляет места для дополнительных объективов и аксессуаров. Мягкие делители чехол на молнии и два мягких чехла-обертки защищают объективы и деликатные аксессуары и позволяют безопасно хранить их вместе с камерой, чтобы максимально использовать внутреннее пространство.
Эксклюзивные синие гибкие делители Flex Core имеют прочное алюминиевое основание, которое придает жесткость всей конструкции, при этом точно подстраивается под размер и форму любого оборудования. Дополнительные делители позволяют индивидуально настроить интерьер сумки без ущерба защиты оборудования.
Внутри сумки расположена подушка из пенопласта и ремень, которые фиксируют объектив, установленный на камере. Конструкции надежна закреплена, даже когда сумка находится в вертикальном положении.
Сумка имеют небольшую площадь, что очень важно при работе в ограниченном пространстве или на тележке для инвентаря. Даже при полном открытии сумка не займет больше места.
Объемный наружный карман на молнии с тремя дополнительными карманами и одним карманом для ручек достаточно большой, чтобы вместить микрофоны, батареи и другие аксессуары.
Компактные боковые карманы при использовании не расширяются наружу, а уходят внутрь сумки, тем самым, не меняют габариты, что позволяет сумке соответствовать нормам ручной клади.
Съемный плечевой ремень с гибкой наплечной накладкой с силиконовыми стопами надежно фиксируется на плече и не соскальзывает.
Сумку удобно носить даже при полной загрузке. Комфортная накладка из натуральной кожи обеспечивает удобный хват. Предусмотрены боковые ручки для переноски вдвоем.
Предусмотрена установка на тележку или чемодан на колесах в горизонтальном и вертикальном положении.
Для долговечности и защиты от влаги используется прочный баллистический нейлон 1680D с водоотталкивающей пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.).
Резиновые ножки обеспечивают дополнительную защиту от влаги и чистоту вашей сумке. Надежные молнии и зажимы YKK® и усиленные швы.
Анодированные алюминиевые пластины идеально сочетаются с внутренней защитой и обеспечивают сохранность оборудования со всех сторон.
Сумки Tenba Cineluxe сделают жизнь оператора проще и обеспечат бескомпромиссный уровень защиты, скорости доступа и комфорта в переноске.