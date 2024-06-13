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    Рюкзак Tenba Axis v2 Tactical LT Backpack 20 MultiCam, камуфляж (состояние like new) (б/у)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076349

    Артикул : б/у-ВО32 К 2024-06-13

    • Axis v2 Tactical LT Backpack 20 MultiCam, камуфляж (состояние like new)
    • Axis v2 Tactical LT Backpack 20 MultiCam, камуфляж (состояние like new)
    • Axis v2 Tactical LT Backpack 20 MultiCam, камуфляж (состояние like new)
    • Axis v2 Tactical LT Backpack 20 MultiCam, камуфляж (состояние like new)
    • Axis v2 Tactical LT Backpack 20 MultiCam, камуфляж (состояние like new)
    • Axis v2 Tactical LT Backpack 20 MultiCam, камуфляж (состояние like new)
    • Axis v2 Tactical LT Backpack 20 MultiCam, камуфляж (состояние like new)
    • Axis v2 Tactical LT Backpack 20 MultiCam, камуфляж (состояние like new)
    • Axis v2 Tactical LT Backpack 20 MultiCam, камуфляж (состояние like new)

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    Причина уценки:

    like new.

    11 900 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
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    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141349

    Tenba Axis v2 Tactical LT Backpack 20 MultiCam (камуфляж) (состояние like new)

    Облегченная версия популярной серии Tenba Axis разработана для фотографов, которым нужен надежный, но при этом нетяжелый рюкзак для защиты фототехники. Удобный и легкий рюкзак Tenba Axis v2 LT 20L Backpack объемом 20 литров с быстрым боковым доступом к основному отделению с фотооборудованием (как с правой, так и с левой стороны) и быстрым верхним доступом к отделению для личных вещей.

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: like new.
    Комплектация:  вставки
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.