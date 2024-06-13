Описание

Код товара: 141349

Tenba Axis v2 Tactical LT Backpack 20 MultiCam (камуфляж) (состояние like new)

Облегченная версия популярной серии Tenba Axis разработана для фотографов, которым нужен надежный, но при этом нетяжелый рюкзак для защиты фототехники. Удобный и легкий рюкзак Tenba Axis v2 LT 20L Backpack объемом 20 литров с быстрым боковым доступом к основному отделению с фотооборудованием (как с правой, так и с левой стороны) и быстрым верхним доступом к отделению для личных вещей.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: like new.

Комплектация: вставки

Гарантия 90 дней.