Теленасадка на объектив D58 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072020
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-09/03
Причина уценки:
без следов эксплуатации
1 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 137020
Теленасадка на переднюю линзу объектива с диаметром фильтра 58 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без следов эксплуатации
s\n: N\A
Комплектация: насадка, передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.
-----