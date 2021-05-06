Описание

Код товара: 116390

ТАСМА Тип-25 - чёрно-белая мелкозернистая аэрофотопленка с высокой разрешающей способностью, намотана со свежей бобины в катушки 35мм. Пленка содержит большое количество серебра, что позволяет экспонировать в пределах от ISO 100 до 400. Дает резкую, ни с чем не сравнимую, картинку. При самостоятельной проявке, перед обработкой реагентами, обязательно выполнить смывку противоореольного слоя.

Новая подложка более тонкая, прозрачная, обладает повышенными антистатическими свойствами.

Стандартное время проявления для ISO 100 в D-76 составляет 7 минут при 20 градусах.





Состояние : NEW

Комплектация: фотоплёнка

