Фотопленка ТАСМА тип-25 iso100 36к. фотоплёнка ч/б (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00051390
Артикул : б/у-РнД КС 2021-05-06
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
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Гарантия 90 дней.
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Описание
Код товара: 116390
ТАСМА Тип-25 - чёрно-белая мелкозернистая аэрофотопленка с высокой разрешающей способностью, намотана со свежей бобины в катушки 35мм. Пленка содержит большое количество серебра, что позволяет экспонировать в пределах от ISO 100 до 400. Дает резкую, ни с чем не сравнимую, картинку. При самостоятельной проявке, перед обработкой реагентами, обязательно выполнить смывку противоореольного слоя.
Новая подложка более тонкая, прозрачная, обладает повышенными антистатическими свойствами.
Стандартное время проявления для ISO 100 в D-76 составляет 7 минут при 20 градусах.
Состояние : NEW
Комплектация: фотоплёнка