Телеконвертер Tamron TC-X20 увеличивает фокусное расстояние в 2 раза, снижая светосилу объектива на 2 ступени. Автоматическая фокусировка остается доступной (в зависимости от камеры и объектива). Конвертер использует то же просветляющее покрытие BBAR, что и сам объектив - это исключает цветовые искажения и минимизирует вероятность появления ореолов и бликов. Оптический стабилизатор работает так же эффективно, а кроме того сохраняется пыле- и влагозащита объектива и камеры. Корпус телеконвертера выполнен из алюминия, байонетное крепление со стороны камеры - из нержавеющей стали, со стороны объектива - из латуни.