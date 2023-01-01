Телеконвертер Tamron TC-X20 2x для Canon
Код товара : УТ-00014292
Артикул : TC-X20E
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Конструкция объектива
9 элементов в 5 группах (1 LD, с низким коэффициентом рассеивания)
Физические характеристики
Вес
340 г
Размеры товара
69.8 х 67 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол
Описание
Телеконвертер Tamron TC-X20 увеличивает фокусное расстояние в 2 раза, снижая светосилу объектива на 2 ступени. Автоматическая фокусировка остается доступной (в зависимости от камеры и объектива). Конвертер использует то же просветляющее покрытие BBAR, что и сам объектив - это исключает цветовые искажения и минимизирует вероятность появления ореолов и бликов. Оптический стабилизатор работает так же эффективно, а кроме того сохраняется пыле- и влагозащита объектива и камеры. Корпус телеконвертера выполнен из алюминия, байонетное крепление со стороны камеры - из нержавеющей стали, со стороны объектива - из латуни.
Совместимые объективы:
- 70-210mm f/4 Di VC USD (A034)
- 70-200mm f/2.8 Di VC USD G2 (A025)
- 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD (A035)
- 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2 (A022)