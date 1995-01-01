Описание

Наиболее ценной функцией TAP-in Console является. конечно, возможность юстировки автофокуса. Известно, что многие объективы могут иметь проблемы с точностью работы автофокусировки из-за минимальных различий в соединении с корпусом камеры. Речь идет о десятых долях миллиметра, но в результате камера фокусируется либо ближе, либо дальше, чем нужно и кадр получается испорчен. Многие современные зеркальные камеры позволяют калибровать автофокусировку, но реализовано это достаточно примитивно и не всегда помогает. Обращение в сервисные центры отнимает много времени, к тому же сервисы не всегда выполняют работу на отлично, часто ограничиваясь просто удовлетворительным результатом. С помощью TAP-in Console и специального программного обеспечения Tamron вы сможете самостоятельно отрегулировать точность автофокуса объектива отдельно для ближней, средней и дальней дистанции в диапазоне +/- 30 шагов. Потратив несколько часов на калибровку, вы получите идеально настроенную систему.

Вторым плюсом является возможность обновления программного обеспечения объектива. Производитель периодически выпускает новые версии «прошивок», которые могут улучшить работу отдельных систем объектива (скорость автофокусировки, эффективность оптической стабилизации), или помочь устранить несовместимость с новыми камерами. Обновление прошивки дома с помощью TAP-in Console занимает всего несколько минут.

У TAP-in Console есть и другие возможности:

регулировка ограничителя дистанции фокусировки (для объективов, имеющих такой ограничитель)

регулировка функции Full-Time Manual Focus (вкл. / выкл. FTM, настройка чувствительности, при наличии)

выбор режима работы оптического стабилизатора (3 варианта, при наличии)

Совместимые объективы:

SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (F017)

SP 85mm F/1.8 Di VC USD (F016)

SP 45mm F/1.8 Di VC USD (F013)

SP 35mm F/1.8 Di VC USD (F012)

SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (A032)

SP 70-200 мм F/2.8 Di VC USD G2 (A025)

SP 150-600 мм F/5-6.3 Di VC USD G2 (A022)

10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD (B023)

18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (B028)

Требования к компьютеру: