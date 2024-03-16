Объектив Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) Nikon F (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00074130
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-16/05
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости, отсутствует декоративное кольцо вокруг передней линзы.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139130
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 17 мм
Макс. фокусное расстояние 50 мм
Кратность зума 2.9x
Минимальное расстояние фокусировки 0.27 м
Минимальный угол обзора 31.11 град.мин
Максимальный угол обзора 78.45 град.мин
Минимальная диафрагма (F) 32
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
Число групп элементов 13
Число элементов 16
Число асферических элементов 2
Число низкодисперсных элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 73.8 мм
Длина 83.2 мм
Вес 430 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4-
# 021520
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.