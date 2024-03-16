Объектив Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) Nikon F (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074130 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-16/05

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, потёртости, отсутствует декоративное кольцо вокруг передней линзы. 14 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139130 Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 17 мм

Макс. фокусное расстояние 50 мм

Кратность зума 2.9x

Минимальное расстояние фокусировки 0.27 м

Минимальный угол обзора 31.11 град.мин

Максимальный угол обзора 78.45 град.мин

Минимальная диафрагма (F) 32

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм

Число групп элементов 13

Число элементов 16

Число асферических элементов 2

Число низкодисперсных элементов 1

Размеры и вес

Диаметр 73.8 мм

Длина 83.2 мм

Вес 430 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4-

# 021520

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.

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