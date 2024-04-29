Описание

Код товара: 140331

Tamron 70-300mm f/4-5.6 SP Di VC USD Canon EF

Угол обзора (по диагонали) 34 21' - 8 15'

Оптическая конструкция: 17 элементов в 12 группах

Минимальное расстояние до объекта 1,5 м

Максимальное увеличение 1:4 (при f=300 мм: MOD 1,5 м)

Размер фильтра 62 мм

Максимальный диаметр 81,5 мм (3,21 дюйма)

длина 151 мм

Вес 765 г.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5 ; потёртости на корпусе и крышках 023156.

Комплектация: крышки

Гарантия 14 дней.