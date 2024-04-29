Объектив Tamron SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD Canon EF (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075331
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-29
Причина уценки:
потёртости на корпусе и крышках.
20 000 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 140331
Tamron 70-300mm f/4-5.6 SP Di VC USD Canon EF
Угол обзора (по диагонали) 34 21' - 8 15'
Оптическая конструкция: 17 элементов в 12 группах
Минимальное расстояние до объекта 1,5 м
Максимальное увеличение 1:4 (при f=300 мм: MOD 1,5 м)
Размер фильтра 62 мм
Максимальный диаметр 81,5 мм (3,21 дюйма)
длина 151 мм
Вес 765 г.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5 ; потёртости на корпусе и крышках 023156.
Комплектация: крышки
Гарантия 14 дней.
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