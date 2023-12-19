Объектив Tamron SP 28-75 F2.8 XR Di for nikon (состояние 4 ) (б/у)
Код товара : УТ-00072319
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2023-12-19/2
Причина уценки:
Потёртости на корпусе и на бленде.
18 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137319
Тип объектива: стандартный, широкоугольный
Фокусное расстояние: переменное
Байонет: Nikon F
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: Объектив, две крышки, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.
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