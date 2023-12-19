Объектив Tamron SP 28-75 F2.8 XR Di for nikon (состояние 4 ) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072319 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2023-12-19/2

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости на корпусе и на бленде. 18 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137319 Тип объектива: стандартный, широкоугольный

Фокусное расстояние: переменное

Байонет: Nikon F Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: Объектив, две крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

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