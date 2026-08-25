Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Tamron SP 24-70mm f/2.8 USD DI Nikon F (состояние 5) (б/у)

  • SP 24-70mm f/2.8 USD DI Nikon F (состояние 5)
  • SP 24-70mm f/2.8 USD DI Nikon F (состояние 5)
  • SP 24-70mm f/2.8 USD DI Nikon F (состояние 5)
  • SP 24-70mm f/2.8 USD DI Nikon F (состояние 5)
  • SP 24-70mm f/2.8 USD DI Nikon F (состояние 5)
  • SP 24-70mm f/2.8 USD DI Nikon F (состояние 5)
  • SP 24-70mm f/2.8 USD DI Nikon F (состояние 5)
Код товара:УТ-00096631
Артикул:б/у-Крд 2026-08-25/3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара:УТ-00096631

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 100954
Комплектация: обьектив, обе крышки , бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней