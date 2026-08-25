Объектив Tamron SP 24-70mm f/2.8 USD DI Nikon F (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00096631 Артикул: б/у-Крд 2026-08-25/3 Код товара: УТ-00096631 Артикул: б/у-Крд 2026-08-25/3 Код товара:УТ-00096631 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 100954

Комплектация: обьектив, обе крышки , бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара:УТ-00096631 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 100954

Комплектация: обьектив, обе крышки , бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней Видео Наш обзор

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