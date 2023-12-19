Объектив Tamron SP 150-600 F5-6.3 Di VC USD for Nikon (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072320
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2023-12-19/3
Причина уценки:
Незначительные потёртости на корпусе и на бленде.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137320
Тип объектива: телеобъектив
Фокусное расстояние: переменное
Мин. фокусное расстояние: 150 мм
Макс. фокусное расстояние: 600 мм
Кратность зума: 4x
Минимальное расстояние фокусировки: 2.7 м
Минимальный угол обзора: 4.8 град.мин
Максимальный угол обзора: 16.25 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии: 5
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: объектив, крышки, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.