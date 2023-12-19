Объектив Tamron SP 150-600 F5-6.3 Di VC USD for Nikon (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072320 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2023-12-19/3

<













>









Задать вопрос Причина уценки: Незначительные потёртости на корпусе и на бленде. 60 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 137320 Тип объектива: телеобъектив

Фокусное расстояние: переменное

Мин. фокусное расстояние: 150 мм

Макс. фокусное расстояние: 600 мм

Кратность зума: 4x

Минимальное расстояние фокусировки: 2.7 м Минимальный угол обзора: 4.8 град.мин

Максимальный угол обзора: 16.25 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии: 5 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: объектив, крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.