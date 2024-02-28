Бленда Tamron Lens Hood HA 036 Для Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD (Состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073707
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-28
Причина уценки:
Следы эксплуатации
1 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Бленда для Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD
Защищает от бликов и бокового рассеянного света.
Быстрое байонетное соединение
устанавливается обратной стороной для транспортировки.
Матовая внутренняя поверхность
Цвет чёрный
Код товара: 138707
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : следы эксплуатации.
Комплектация: бленда.
Гарантия 90 дней.
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