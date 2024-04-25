Объектив Tamron AF SP 24-70mm f/2.8 DI VC USD Nikon F (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00075257
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-25/02
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости, сползает резинка зума, царапина на передней линзе.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140257
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
24 мм
Макс. фокусное расстояние
70 мм
Кратность зума
2.9x
Минимальное расстояние фокусировки
0.38 м
Особенности
автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
2.8
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
9
Крепление
Байонет
Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра
82 мм
Линзы
Число групп элементов
12
Число элементов
17
Число асферических элементов
3
Число низкодисперсных элементов
3
Размеры и вес
Диаметр
88.2 мм
Длина
108.5 мм
Вес
825 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации, потёртости, сползает резинка зума, царапина на передней линзе.
s\n: 111669
Комплектация: передняя (Tamron) и задняя (Nikon) крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.
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