Объектив Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro for Nikon (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070722
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-11
Причина уценки:
Немного вздута резинка кольца зумирования.
8 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Полнокадровый телеобъектив с переменным фокусным расстоянием и макрорежимом 1:2 для байонета Nikon F.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, немного вздута резинка кольца зумирования.
Комплектация: коробка, крышки.
Гарантия 14 дней.