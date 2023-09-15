Описание

Универсальный объектив с диапазоном расстояний от широкоугольного 28 мм до супертелефото 300 мм.

Установочный байонет Minolta A/Sony A.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, мелкие царапинки на корпусе.

Комплектация: крышка.

Гарантия 14 дней.