Объектив Tamron AF 28-300mm f/3.5-6.3 Macro LD (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070202
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-09-15
Причина уценки:
Мелкие царапинки на корпусе.
9 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Универсальный объектив с диапазоном расстояний от широкоугольного 28 мм до супертелефото 300 мм.
Установочный байонет Minolta A/Sony A.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, мелкие царапинки на корпусе.
Комплектация: крышка.
Гарантия 14 дней.