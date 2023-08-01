Объектив Tamron AF 28-200mm f/3.8-5.6 71DM Sony/Minolta (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00068892
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-08-01/02
Причина уценки:
Незначительные потертости и заполированности на корпусе, неоригинальная передняя крышка, мелкие царапины на передней линзе
4 900 ₽
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Описание
Код товара: 133892
Фок. раст. 28mm - 200mm
Макс. диафр. f/3.8 - f/5.6
Мин. диафр. f/22
Леп-в диафр. 6
МДФ (м.) 2.1
Фильтр (мм.) 72
Вес (гр.) 430
Длина (мм.) 90
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 401634
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.