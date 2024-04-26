Объектив Tamron AF 18-200mm f/3.5-6.3 XR Di II LD Macro Nikon F (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075272 Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-26

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы использования. 8 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140272 Tamron AF 18-200mm f/3.5-6.3 XR Di II LD MACRO Nikon F Угол обзора (по диагонали) 7533' - 759'

Оптическая конструкция: 16 элементов в 14 группах

Минимальное расстояние до объекта 0,49 м (при длине 180 мм) 0,77 м (при 35 мм)

[при f=18, 200 мм: 0,5 м

Максимальное увеличение 1:4 (при f=200 мм: MOD 0,5 м)

Размер фильтра Φ62 мм

Вес 400 г (14,1 унции)*

Лепестки диафрагмы 7 (круглая диафрагма)

Минимальная диафрагма F22 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: крышки, бленда; 276797

Гарантия 90 дней.

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