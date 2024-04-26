Объектив Tamron AF 18-200mm f/3.5-6.3 XR Di II LD Macro Nikon F (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075272
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-26
Причина уценки:
незначительные следы использования.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140272
Tamron AF 18-200mm f/3.5-6.3 XR Di II LD MACRO Nikon F
Угол обзора (по диагонали) 7533' - 759'
Оптическая конструкция: 16 элементов в 14 группах
Минимальное расстояние до объекта 0,49 м (при длине 180 мм) 0,77 м (при 35 мм)
[при f=18, 200 мм: 0,5 м
Максимальное увеличение 1:4 (при f=200 мм: MOD 0,5 м)
Размер фильтра Φ62 мм
Вес 400 г (14,1 унции)*
Лепестки диафрагмы 7 (круглая диафрагма)
Минимальная диафрагма F22
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: крышки, бленда; 276797
Гарантия 90 дней.