Объектив Tamron AF 18-200mm f/3.5-6.3 Di III VC для Sony E (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072991 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-24

<











>







Задать вопрос Причина уценки: небольшие следы эксплуатации, потёртости на корпусе, несколько маленьких неглубоких царапин на передней линзе( на качество не влияют), задняя линза чистая. 25 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 137991 Тип объектива

стандартный

Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Sony E

Мин. фокусное расстояние

18 мм

Макс. фокусное расстояние

200 мм

Диафрагма

f/3.5 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации, потёртости на корпусе, несколько маленьких неглубоких царапин на передней линзе( на качество не влияют), задняя линза чистая.

s

: 010306

Комплектация: объектив, передняя крышка(аналог) , задняя крышка, бленда

Гарантия 90 дней.

-----

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.