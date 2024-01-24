Объектив Tamron AF 18-200mm f/3.5-6.3 Di III VC для Sony E (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072991
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-24
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации, потёртости на корпусе, несколько маленьких неглубоких царапин на передней линзе( на качество не влияют), задняя линза чистая.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137991
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Sony E
Мин. фокусное расстояние
18 мм
Макс. фокусное расстояние
200 мм
Диафрагма
f/3.5
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации, потёртости на корпусе, несколько маленьких неглубоких царапин на передней линзе( на качество не влияют), задняя линза чистая.
s\n: 010306
Комплектация: объектив, передняя крышка(аналог) , задняя крышка, бленда
Гарантия 90 дней.
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