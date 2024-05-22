Объектив Tamron AF 100-300mm f/5-6.3 Minolta A (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075824
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-22
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса.
Гарантия 14 дней
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Описание
Tamron AF 100-300mm f/5-6.3 - это отличный вариант для начинающих и опытных фотографов, которые хотят расширить свои возможности.
Этот объектив обладает широким диапазоном фокусных расстояний от 100 до 300 мм, что делает его идеальным для съемки дикой природы, спорта и других отдаленных объектов.
Несмотря на свою доступную цену, Tamron AF 100-300mm f/5-6.3 обеспечивает отличное качество изображения, а его легкая конструкция делает его удобным для переноски.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: бленда.
Гарантия 14 дней.