Описание

Tamron AF 100-300mm f/5-6.3 - это отличный вариант для начинающих и опытных фотографов, которые хотят расширить свои возможности.

Этот объектив обладает широким диапазоном фокусных расстояний от 100 до 300 мм, что делает его идеальным для съемки дикой природы, спорта и других отдаленных объектов.

Несмотря на свою доступную цену, Tamron AF 100-300mm f/5-6.3 обеспечивает отличное качество изображения, а его легкая конструкция делает его удобным для переноски.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: бленда.

Гарантия 14 дней.