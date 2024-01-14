Объектив Tamron 70-200mm f/2.8 SP Di VC USD G2 Nikon F (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072768
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-01-14/4
Причина уценки:
Незначительные потёртости на объективе и бленде.
75 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137768
Тип объектива: телеобъектив, zoom-объектив
Фокусное расстояние: переменное
Байонет: Nikon F
Мин. фокусное расстояние: 70 мм
Макс. фокусное расстояние: 200 мм
Диафрагма: f/2.8
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.
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