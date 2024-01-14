Объектив Tamron 70-200mm f/2.8 SP Di VC USD G2 Nikon F (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072768 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-01-14/4

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные потёртости на объективе и бленде. 75 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137768 Тип объектива: телеобъектив, zoom-объектив

Фокусное расстояние: переменное

Байонет: Nikon F

Мин. фокусное расстояние: 70 мм

Макс. фокусное расстояние: 200 мм

Диафрагма: f/2.8 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

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