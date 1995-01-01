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    Объектив Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD Sony FE (уцененный)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076444

    Артикул : A056SF (у)

    • 70-180mm f/2.8 Di III VXD Sony FE
    • 70-180mm f/2.8 Di III VXD Sony FE
    • 70-180mm f/2.8 Di III VXD Sony FE
    • 70-180mm f/2.8 Di III VXD Sony FE
    • 70-180mm f/2.8 Di III VXD Sony FE

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    Причина уценки:

    Без коробки

    3%

    94 990 ₽

    91 999 ₽

    Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
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    Описание

    Компактный, легкий и сравнительно недорогой объектив TAMRON 70-180mm f/2.8 Di III VXD дополняет популярную линейку f/2.8 зум-объективов для беззеркальных камер Sony с байонетом E (35 мм). Вес объектива составляет всего 815 г, а длина – 15 см. Оптическая схема включает несколькоспециальных элементов, корректирующих аберрации изображения. Объектив использует новый привод фокусировки VXD с повышенным крутящим моментом, который обеспечивает быструю и почти бесшумную фокусировку. Передняя линза защищена от царапин и грязи тревдым фторсодержащим покрытием, а вся конструкция обладает защитой от проникновения пыли и влаги.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.