Объектив Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD Sony FE (уцененный)
Код товара : УТ-00076444
Артикул : A056SF (у)
Причина уценки:
Без коробки
94 990 ₽
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Описание
Компактный, легкий и сравнительно недорогой объектив TAMRON 70-180mm f/2.8 Di III VXD дополняет популярную линейку f/2.8 зум-объективов для беззеркальных камер Sony с байонетом E (35 мм). Вес объектива составляет всего 815 г, а длина – 15 см. Оптическая схема включает несколькоспециальных элементов, корректирующих аберрации изображения. Объектив использует новый привод фокусировки VXD с повышенным крутящим моментом, который обеспечивает быструю и почти бесшумную фокусировку. Передняя линза защищена от царапин и грязи тревдым фторсодержащим покрытием, а вся конструкция обладает защитой от проникновения пыли и влаги.