Компактный, легкий и сравнительно недорогой объектив TAMRON 70-180mm f/2.8 Di III VXD дополняет популярную линейку f/2.8 зум-объективов для беззеркальных камер Sony с байонетом E (35 мм). Вес объектива составляет всего 815 г, а длина – 15 см. Оптическая схема включает несколькоспециальных элементов, корректирующих аберрации изображения. Объектив использует новый привод фокусировки VXD с повышенным крутящим моментом, который обеспечивает быструю и почти бесшумную фокусировку. Передняя линза защищена от царапин и грязи тревдым фторсодержащим покрытием, а вся конструкция обладает защитой от проникновения пыли и влаги.