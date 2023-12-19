Объектив Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD для Sony E (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072245
Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-19
Причина уценки:
Незначительные следы использования;
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
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Описание
Код товара: 137245
Байонет: Sony E
Оптическая схема: 19 линз в 14 группах, включая 5 элементов из низкодисперсионного стекла (LD), один формованный асферический, 2 гибридных асферических и один элемент со сверхнизкой дисперсией (XLD)
Диаметр светофильтров: ∅67 мм
Защита от пыли и влаги: есть
Встроенная оптическая стабилизация: нет
Вес: 810 г
Конструкция:
Объектив заключен не в металлический, а в поликарбонатный корпус. Это явный компромисс для удешевления объектива, однако он не сильно влияет на надежность конструкции, зато ощутимо уменьшает вес.
Для Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD производитель специально разработал привод автофокусировки, в котором используются два блока линейного мотора VXD с экстремально высоким движущим моментом (Voice-coil eXtreme-torque Drive), перемещающих фокусировочную группу линз.
На линзы нанесено фирменное антибликовое покрытие BBAR-G2 второго поколения (Broad Band Anti-Reflection Generation 2), которое позволяет более эффективно, чем ранее, подавлять рефлексы с поверхностей оптических элементов, а также препятствовать образованию ореолов. Благодаря этим свойствам улучшается структура изображения и повышается контрастность картинки, что особенно важно для длиннофокусной оптики, традиционной слабостью которой является дефицит контраста, который обычно выражен тем сильнее, чем больше фокусное расстояние.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования;
Комплектация: крышки, бленда, коробка; 034303;
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: ул. Некрасова, д. 1,
от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут.
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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