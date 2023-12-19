Описание

Код товара: 137245

Байонет: Sony E

Оптическая схема: 19 линз в 14 группах, включая 5 элементов из низкодисперсионного стекла (LD), один формованный асферический, 2 гибридных асферических и один элемент со сверхнизкой дисперсией (XLD)

Диаметр светофильтров: ∅67 мм

Защита от пыли и влаги: есть

Встроенная оптическая стабилизация: нет

Вес: 810 г

Конструкция:

Объектив заключен не в металлический, а в поликарбонатный корпус. Это явный компромисс для удешевления объектива, однако он не сильно влияет на надежность конструкции, зато ощутимо уменьшает вес.

Для Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD производитель специально разработал привод автофокусировки, в котором используются два блока линейного мотора VXD с экстремально высоким движущим моментом (Voice-coil eXtreme-torque Drive), перемещающих фокусировочную группу линз.

На линзы нанесено фирменное антибликовое покрытие BBAR-G2 второго поколения (Broad Band Anti-Reflection Generation 2), которое позволяет более эффективно, чем ранее, подавлять рефлексы с поверхностей оптических элементов, а также препятствовать образованию ореолов. Благодаря этим свойствам улучшается структура изображения и повышается контрастность картинки, что особенно важно для длиннофокусной оптики, традиционной слабостью которой является дефицит контраста, который обычно выражен тем сильнее, чем больше фокусное расстояние.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования;

Комплектация: крышки, бленда, коробка; 034303;

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: ул. Некрасова, д. 1,

от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут.

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 14 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

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- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").

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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения