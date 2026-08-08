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Объектив Tamron 45mm f/1.8 SP Di VC USD Canon EF (состояние 4) (б/у)

  • 45mm f/1.8 SP Di VC USD Canon EF (состояние 4)
  • 45mm f/1.8 SP Di VC USD Canon EF (состояние 4)
  • 45mm f/1.8 SP Di VC USD Canon EF (состояние 4)
  • 45mm f/1.8 SP Di VC USD Canon EF (состояние 4)
  • 45mm f/1.8 SP Di VC USD Canon EF (состояние 4)
  • 45mm f/1.8 SP Di VC USD Canon EF (состояние 4)
  • 45mm f/1.8 SP Di VC USD Canon EF (состояние 4)
Код товара:УТ-00096097
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-08/16

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00096097

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Умеренные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: 001623
Комплектация: Объектив, крышка задняя, крышка передняя, бленда.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.