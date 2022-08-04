Объектив Tamron 45/1.8 SP AF Di VC USD for Nikon (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00060840
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-08-04
Причина уценки:
Без значительных следов эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 125840
Формат 45 мм максимально приближен к человеческому полю зрения и позволяет делать непревзойденные снимки с высоким разрешением. Кроме того, модель 45 мм стала первым объективом с системой VC среди стандартных светосильных объективов с фиксированным фокусным расстоянием в полнокадровом формате.*
Создайте любую композицию без оглядки на расстояние или освещение и делайте четкие и резкие снимки с полностью открытой диафрагмой F/1,8. Уникальная для 45-мм объективов с фиксированным фокусным расстоянием система оптической стабилизации изображения и лучшая в своем классе минимальная дистанция фокусировки 0,29 м открывают перед фотографом новые возможности для персонализации.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация: крышки, бленда, коробка.
Гарантия 14 дней.