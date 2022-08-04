Описание

Код товара: 125840

Формат 45 мм максимально приближен к человеческому полю зрения и позволяет делать непревзойденные снимки с высоким разрешением. Кроме того, модель 45 мм стала первым объективом с системой VC среди стандартных светосильных объективов с фиксированным фокусным расстоянием в полнокадровом формате.*

Создайте любую композицию без оглядки на расстояние или освещение и делайте четкие и резкие снимки с полностью открытой диафрагмой F/1,8. Уникальная для 45-мм объективов с фиксированным фокусным расстоянием система оптической стабилизации изображения и лучшая в своем классе минимальная дистанция фокусировки 0,29 м открывают перед фотографом новые возможности для персонализации.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5.

Комплектация: крышки, бленда, коробка.

Гарантия 14 дней.