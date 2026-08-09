Объектив Tamron 35mm f/1.8 SP Di VC USD Nikon F (состояние 4) (б/у)

<









>





Код товара: УТ-00096109 Артикул: б/у-Крд 2026-08-09/3 Код товара: УТ-00096109 Артикул: б/у-Крд 2026-08-09/3 Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара:161109 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:4

S/n:013447

Комплектация: обьектив, обе крышки, бленда, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Описание Код товара:161109 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:4

S/n:013447

Комплектация: обьектив, обе крышки, бленда, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.