Объектив Tamron 35mm f/1.4 SP Di USD Nikon F (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076447
Артикул : б/у-КП32 К 2024-06-14/3
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м
Особенности автоматическая фокусировка
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 9
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм
Число групп элементов 10
Число элементов 14
Число асферических элементов 3
Число низкодисперсных элементов 4
Диаметр 80.9 мм
Длина 102.3 мм
Вес 805 г
Защищенность влагозащита, пылезащита
Код товара: 141447
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: Объектив, бленда, крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.