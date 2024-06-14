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    Объектив Tamron 35mm f/1.4 SP Di USD Nikon F (состояние 5-) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076447

    Артикул : б/у-КП32 К 2024-06-14/3

    • 35mm f/1.4 SP Di USD Nikon F (состояние 5-)
    • 35mm f/1.4 SP Di USD Nikon F (состояние 5-)
    • 35mm f/1.4 SP Di USD Nikon F (состояние 5-)
    • 35mm f/1.4 SP Di USD Nikon F (состояние 5-)
    • 35mm f/1.4 SP Di USD Nikon F (состояние 5-)
    • 35mm f/1.4 SP Di USD Nikon F (состояние 5-)
    • 35mm f/1.4 SP Di USD Nikon F (состояние 5-)
    • 35mm f/1.4 SP Di USD Nikon F (состояние 5-)
    • 35mm f/1.4 SP Di USD Nikon F (состояние 5-)
    • 35mm f/1.4 SP Di USD Nikon F (состояние 5-)
    • 35mm f/1.4 SP Di USD Nikon F (состояние 5-)
    • 35mm f/1.4 SP Di USD Nikon F (состояние 5-)
    • 35mm f/1.4 SP Di USD Nikon F (состояние 5-)

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    Причина уценки:

    Незначительные следы эксплуатации.

    50 900 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Фокусное расстояние постоянное
    Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм
    Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м
    Особенности автоматическая фокусировка
    Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4
    Минимальная диафрагма (F) 16
    Число лепестков диафрагмы 9
    Байонет Nikon F
    Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм
    Число групп элементов 10
    Число элементов 14
    Число асферических элементов 3
    Число низкодисперсных элементов 4
    Диаметр 80.9 мм
    Длина 102.3 мм
    Вес 805 г
    Защищенность влагозащита, пылезащита

    Код товара: 141447
    Фототехника прошла проверку на работоспособность.
    Состояние:  Незначительные следы эксплуатации.
    Комплектация: Объектив, бленда, крышки, коробка.
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.