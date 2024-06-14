Объектив Tamron 35mm f/1.4 SP Di USD Nikon F (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076447 Артикул : б/у-КП32 К 2024-06-14/3

<















>











Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 50 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м

Особенности автоматическая фокусировка

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4

Минимальная диафрагма (F) 16

Число лепестков диафрагмы 9

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм

Число групп элементов 10

Число элементов 14

Число асферических элементов 3

Число низкодисперсных элементов 4

Диаметр 80.9 мм

Длина 102.3 мм

Вес 805 г

Защищенность влагозащита, пылезащита Код товара: 141447

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: Объектив, бленда, крышки, коробка.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.