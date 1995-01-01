Описание

C объективом 35-150mm f/2.8-4 Tamron предлагает переосмыслить подход к классической портретной съемке. Традиционно из зум-объективов для портретов используются или 24-70 / 24-105 (мягкие на длинном конце), или 70-200 (слишком узкие по полю зрения в определенные моменты). Новая модель A043 рассчитывалась от 85 мм – именно в этом положении она выдает максимальную детализацию и контрастность (максимальная диафрагма f/3.5). При этом вы можете за секунду переключиться на общий план (в положение 35 мм) или, наоборот, увеличить интересующий фрагмент, не сходя с места. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 0.45 м на всем диапазоне зуммирования, в положении 150 мм это обеспечивает увеличение, близкое к макросъемке (1:3.7).

Tamron 35-150mm f/2.8-4 является логичным дополнением к выпущенному ранее широкоугольному объективу 17-35mm F/2.8-4 Di OSD. Эти объективы создавались не для студийной работы, а скорее для репортажа и съемки в путешествиях: 35-150mm f/2.8-4 весит всего 790 г, а общий вес 17-35 + 35-150 составляет всего 1250 г - меньше, чем вес одного 70-200mm f/2.8. Благодаря использованию 2 объективов с разными оптическими схемами светосила и качество изображения в целом получаются выше, чем у универсальных зумов типа 28-200mm. Отметим, что оба объектива подходят для полнокадровых камер.

Оптическая схема включает 3 асферических элемента и 3 линзы с низким коэффициентом дифракции (LD), которые помогают исправить геометрические и хроматические аберрации оптики, добиться высокой контрастности и резкости по всему полю изображения. На широкоугольном конце максимальная диафрагма A043 имеет значение f/2.8, сохраняя достаточно высокую светосилу f/4 в положении 150 мм. Этих значений вполне достаточно, чтобы создать приятный эффект боке, т.е. мягкого размытия фона. Современное просветляющее покрытие BBAR значительно снижает эффект ореолов и бликов при съемке с боковым и контровым освещением. Двойной процессорный блок (Dual MPU) обеспечивает высокую скорость и точность фокусировки. Благодяря использованию малошумного привода OSD, фокусировка осуществляется тихо и плавно. Для защиты от смаза при длинных выдержках объектив оснащен современной версией оптического стабилизатора, обладающей эффективностью 5 ступеней экспозиции (по стандартам измерения CIPA).

Передняя линза объектива покрыта фтористым олеофобным покрытием, а стыки корпуса защищены от проникновения брызг и частиц пыли внутренними уплотнителями.