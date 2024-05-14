Описание

Код товара:140609

Формат: 35mm зеркальная

Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)

Фокус: Ручная фокусировка

Система: Tamron Adaptall-2

Год начала производства: 1979

Год окончания производства: 1992

Оптическая схема: 7 элементов в 7 группах

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( потертости на корпусе)

Комплектация: Крышка передняя, адаптер на Canon EF, крышка задняя (Canon)

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения