Описание

Разместив целый ряд передовых технологий в весьма компактном корпусе, компания Tamron создала высокоскоростной зум-объектив 28-75мм F/2.8 Di III RXD (модель A036), специально предназначенный для беззеркальных камер. Модель A036 с байонетом Sony E-mount поражает гармоничным балансом между исключительным качеством изображения, превосходным боке, компактным размером и малым весом.

Специализированные оптические элементы из стекла контролируют аберрации и обеспечивают стабильно высокое разрешение на всем диапазоне зуммирования. Все поверхности внутренних линз обработаны фирменным антибликовым покрытием BBAR от Tamron, которое значительно уменьшает ореолы и блики при сохранении резкости и контрастности изображения. A036 снабжен также новым высокоскоростным приводом автофокуса RXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive), который работает поразительно тихо.

В дополнение к съемке портретов, природы и стрит-фото, минимальная дистанция фокусировки (MOD) 0,19 м позволит вам снимать крупным планом на широкоугольном конце. Благодаря устойчивой к влаге конструкции и фтористому защитному покрытию передней линзы, данный объектив обеспечивает необыкновенную мобильность и работоспособность во время съемок под открытым небом. Этот великолепный полнокадровый зум способен показать окружающий мир во всей его красоте.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-, есть меленькая потертость на корпусе, пылинка внутри, на качество снимков не влияет.

Комплектация: коробка, крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.