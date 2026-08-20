Объектив Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 DI VC PZD Sony A (состояние 4) (б/у)



Код товара: УТ-00096700 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-20/3 Код товара: УТ-00096700 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-20/3 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Незначительные следы эксплуатации, потертости на корпусе.

Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Незначительные следы эксплуатации, потертости на корпусе.

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