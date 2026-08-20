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Объектив Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 DI VC PZD Sony A (состояние 4) (б/у)

Код товара:УТ-00096700
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-20/3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Незначительные следы эксплуатации, потертости на корпусе.